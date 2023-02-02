alyona alyona перенесла операцию и показалась на больничной койке

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona рассказала поклонникам, что 1 февраля сделала операцию.

Артистка вышла в сторис в своем Instagram и поделилась, что ей придется лечь под нож хирурга. Что произошло с ее здоровьем, Алена не рассказала, однако подчеркнула, что к операции привело самолечение.

"Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, потому что: "Ой, мы в Европе, врач далеко..." Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых — и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" – призвала поклонников исполнительница.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

После операции alyona alyona вышла на связь с поклонниками и сообщила, что с ней все хорошо: "Операция была вчера, сейчас со мной все хорошо. Подробности не спрашивайте – не буду рассказывать. Я жива-здорова, немного где-то болит, но все будет хорошо", — коротко сказала Алена и показалась на больничной койке.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Также звезда похвасталась, что она сдавала анализы на давление, которые показали, что у нее давление как у космонавта – 117 на 80.

Напомним, неделю назад певица Алина Гросу поделилась, что после перенесенной операции в Киеве в октябре 2022 года была вынуждена поехать в госпиталь в Индии на реабилитацию.

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