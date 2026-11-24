alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская реперша alyona alyona рассказала, как изменился ее рацион после операции по уменьшению желудка.

Артистка уже потеряла 14 килограммов через месяц после хирургического вмешательства и постепенно определяет какие продукты ей подходят, а от чего пока приходится отказываться.

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Исполнительница фактически заново знакомится с привычной едой и учится контролировать порции. По ее словам, она не стремится полностью исключить разные продукты из меню, но пытается придерживаться принципов сбалансированного питания.

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«Постепенно открываю для себя продукты: что-то заходит, а что-то нет. Пытаюсь есть все, просто правильную и сбалансированную тарелку. Например, бутерброд из трех ингредиентов я не буду есть. Если хлеб, то только цельнозерновой. Если крупы — гречка или чечевица. Хотя я могу положить столовую ложку, а съесть только две вилки», — поделилась реперша с «ЖВЛ».

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

В то же время некоторые продукты пока остаются под запретом или требуют осторожности. В частности, среди свежих овощей артистке не подходит спаржа, а из фруктов она сейчас выбирает преимущественно бананы и запеченные яблоки.

Больше всего alyona alyona скучает по изделиям из теста. Раньше она любила выпечку, однако после операции пока не может себе позволить такие блюда. Также реперша ждет, когда сможет снова попробовать любимую соленую рыбу.

«Тесто. Я бы с удовольствием съела кусочек хачапури, люблю заварное тесто, хлеб. Запах выпечки — то, что отпало, и я с этим живу. Тоже жду момент, когда мне можно будет кусочек сельди. Пока не рискую», — призналась исполнительница.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Сколько весит alyona alyona после операции и как себя чувствует

На операцию по уменьшению желудка артистка отправилась с весом в 132 килограмма. Сейчас ее вес составляет 118 килограммов, то есть за это время она похудела на 14 кг. Реперша уже замечает изменения не только по цифрам на весах, но и в повседневной жизни. Одним из первых ощутимых результатов для нее стало то, что теперь легче преодолевать лестницу.

«Ездила навещать подружку. У нее 11-й этаж, света нет. Именно поднимаясь туда, я впервые почувствовала, что похудела. Потому что до операции мне нужно было три остановки, а сейчас останавливалась отдохнуть только две. Мне действительно теперь легче», — отметила звезда.

Останавливаться на достигнутом исполнительница не собирается. После месячного перерыва она планирует вернуться к тренировкам в спортзале и продолжить работу над физической формой.

Напомним, недавно шоумен Юрий Горбунов показал свою жену Екатерину Осадчую на фото без макияжа и поздравил ее с Днем Екатерины.

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