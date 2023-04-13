alyona alyona похвасталась драгоценными находками на секонд-хенде: "Не удержалась и купила"

Исполнительница приобрела украшения.
Реп-исполнительница alyona alyona похвасталась вещами, которые нашла и приобрела на секонд-хенде.
В Instagram-stories артистка рассказала, что побывала на станции метро "Лесная". Там она знает одно место, где продают украшения, которые были в использовании. alyona alyona зайшла в магазин и прикупила себе кое-что из серебра.
"Я была бы не я, если бы я не была на "Лесной", не зашла на секонд. Здесь есть точка серебра, что было в использовании. Я давно не была. Пришла, а здесь сколько всего привезли. Я не удержалась и купила себе такую красоту", — поделилась знаменитость.
В секонд-хенде артистка приобрела серебряный комплект, а именно серьги и браслет.
"Это серьги и браслетик красивый. Я такое люблю", — добавила исполнительница.
Напомним, что недавно alyona alyona поделилась радостной новостью. Звезда стала крестной мамой. Таинство было в Польше. Артистка показала, как в соседней стране прошло крещение ребенка.
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