alyona alyona похвасталась драгоценными находками на секонд-хенде: "Не удержалась и купила"

Реп-исполнительница alyona alyona похвасталась вещами, которые нашла и приобрела на секонд-хенде.

В Instagram-stories артистка рассказала, что побывала на станции метро "Лесная". Там она знает одно место, где продают украшения, которые были в использовании. alyona alyona зайшла в магазин и прикупила себе кое-что из серебра.

"Я была бы не я, если бы я не была на "Лесной", не зашла на секонд. Здесь есть точка серебра, что было в использовании. Я давно не была. Пришла, а здесь сколько всего привезли. Я не удержалась и купила себе такую красоту", — поделилась знаменитость.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В секонд-хенде артистка приобрела серебряный комплект, а именно серьги и браслет.

"Это серьги и браслетик красивый. Я такое люблю", — добавила исполнительница.

Вот такие находки alyona alyona на секонд-хенде / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, что недавно alyona alyona поделилась радостной новостью. Звезда стала крестной мамой. Таинство было в Польше. Артистка показала, как в соседней стране прошло крещение ребенка.

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