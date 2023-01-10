alyona alyona показала архивные детские фото и рассказала о своих достижениях

Артистка представила, каким бы у нее был диалог с самой собой, но из прошлого.
Украинская реп-певица alyona alyona присоединилась к популярному в Сети тренду, чтобы показать свои достижения.
В частности, исполнительница представила, каким был бы у нее разговор, если бы она нынешняя встретилась с самой собой в прошлом, и показала в Instagram соответствующее видео.
В частности, alyona alyona достигла своей мечты и стала артисткой, чьи песни знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами.
Также реп-певица не только поборола свою неуверенность, но и помогает другим это сделать.
А в конце видео знаменитость дала важное обещание – никогда не опускать руки.
Кстати, alyona alyona также в ролике показала свои архивные детские разнообразные фото, сделанные в разное время.
Напомним, недавно реп-певица несколько расстроила поклонников. Артистка сделала себе детокс от социальных сетей и на время покинула Instagram. Знаменитость призналась, что будет частенько прибегать к такой практике.
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