alyona alyona показала честное фото в бикини без фильтров и фотошопа: "Я, наверное, на 9 из 10"

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona поделилась своим честным фото в купальнике без фотошопа и фильтров.

Таким образом артистка присоединилась к негласному флешмобу звезд, который приобрел популярность в Сети после скандала с Владимиром Остапчуком, Богданом Буше и Позитивом.

В Instagram Алена разместила кадр, сделанный летом где-то во время отдыха на природе. На снимке реперша изображена в купальнике. Алена сидит на траве и ест арбуз:

"Я, наверное, на 9/10. Хоть ноги и пися у меня блестят без волос, зато живот немного торчит и не дает вам это увидеть. PS: А вообще, ограниченные люди всегда пытаются ограничить других, но есть люди без границ. Они не оценивают других людей, живут в мире и гармонии с собой и другими", – подписала кадры певица.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Также Алена отметила, что если человек себя любит и принимает, то только ему решать, что делать со своим телом:

"Но когда ты любишь себя и принимаешь себя – только тебе решать или худеть, или толстеть, или брить ноги, или не брить, или увеличивать губы, или делать липосакцию, или делать что-нибудь со своей внешностью. Запомните раз и навсегда, ваше тело – ваше дело", – подчеркнула Алена.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

В свою очередь, звездные друзья поддержали репершу. "Я обожаю тебя", – написал Владимир Дантес. "Вы с арбузом мейд май дей", – призналась Даша Астафьева. "Бляха, это круто!" – поделилась эмоциями Оля Полякова.

Напомним, что известная бандуристка KRUTЬ на днях впервые показала свои шрамы на ногах. Певица снялась в нижнем белье и рассказала, как в 8-летнем возрасте вылила на себя кипяток.

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