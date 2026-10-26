alyona alyona показала фигуру в белье до операции по уменьшению желудка: трогательное обращение репера

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская репер alyona alyona поделилась откровенными фото, на которых показала, как выглядела до операции по уменьшению желудка. Артистка также рассказала о непростом пути к принятию себя.

Так, недавно исполнительница сообщила, что перенесла бариатрическую операцию и планирует снизить вес до 80 кг. Ранее она также рассказывала, что весила более 100 кг. Сейчас репер находится под наблюдением медиков, а тем временем решила откровенно показать свою внешность к хирургическому вмешательству.

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В фотоблоге alyona alyona опубликовала кадры в нижнем белье и обратилась к своему телу как близкому спутнику, с которым прошла через разные периоды жизни — от любви до неприятия.

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«Мое дорогое тело. Я пишу тебе публичное письмо, чтобы все видели мое искреннее и подлинное отношение к тебе. Я знаю, что ты было дано мне таким еще лет с 16, и мы с тобой прошли через много разных испытаний: от любви к ненависти, от самолюбования к самонасилию, от принятия к смирению. И я любила, люблю и буду любить тебя любим, потому что ты мое, потому что ты мне комфортно, потому что ты гладкая и мягкая, потому что ты оберегало меня всегда от враждебного и непепедвидируемого мира», — написала артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Репер подчеркнула, что на протяжении многих лет стремилась помочь людям принимать разные типы фигур и видеть красоту вне стандартов внешности. По ее словам, вместе с телом они стали частью перемен, благодаря которым в Украине все более заметными стали публичные женщины с разной комплекцией.

«Я все это время делала все для того, чтобы люди приняли тебя и такие же тела, чтобы увидели красоту и перестали постоянно чего-то от тебя требовать. И ты знаешь, мы команда. Потому что мы реально выполнили свою миссию: посмотри, сколько известных людей, блогеров, ведущих, моделей и разных публичных женщин в теле стали видимыми в Украине. Они раскованные, уверенные и безгранично вдохновляющие, идут по своему крутому пути», — поделилась alyona alyona.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

В то же время исполнительница отметила, что впереди их ждет новый этап. Когда он завершится, артистка планирует рассказать о результатах и поблагодарить всех, кто поддерживал ее и вдохновлялся ее примером.

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«А у нас с тобой дальше будет другая миссия. И когда она сбудется — мы так же отчитаемся перед всеми и скажем спасибо всем, кто доверился нам, вдохновился нами и пошел за нами. А сейчас я благодарю тебя. Для меня ты классное любое. Как и любое другое тело. Так было, есть и будет всегда», — подытожила репер.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

В комментариях подписчики поддержали артистку и увлеклись ее откровенностью. Они подчеркнули, что красота не зависит от цифры на весах, а разнообразие внешности делает людей особенными.

Дело вообще не в весе и не в теле. Если человек счастлив и воспринимает себя, то он самый красивый автоматически. Несмотря ни на что

Не могут все быть одинаково худые. Это скучно, потому что мы все разные. Такие красивые женщины, как вы, должны быть однозначно!

Не знаю… Вы красавица! Вы очень смелая и откровенная! Я вами восхищаюсь!

Напомним, что недавно alyona alyona призналась в еще одной предстоящей операции после уменьшения желудка.

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