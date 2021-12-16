alyona alyona показала, как бойфренд лег головой на ее пышную грудь, и призналась ему в любви

alyona alyona показала, как бойфренд лег головой на ее пышную грудь, и призналась ему в любви

Парочка записала очередное забавное видео.

Реперша alyona alyona и ее бойфренд, тик-токер Денис, он же YOXDEN, записали новое смешное видео.

В фотоблоге исполнительница разместила ролик, где избранник прислонился головой к ее пышной груди, пока звезда поет ему о любви. На припеве знаменитость начала энергичнее танцевать, впрочем, любимого это не сбило с толку и он продолжил лежать, как на подушке.

"Люблю тебя, YOXDEN", – призналась в любви избраннику реперша. В ответ Денис прислал Алене смайлик в виде красного сердечка.

Фолловеры артистки признались, что публикация их очень порадовала: "Как мягко ему", "Подушка безопасности", "Какие вы классные!", "Вот как надо любить".

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