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alyona alyona показала, как изменилась через год после того, как отказалась от мяса

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
17к
Время на прочтение
2 мин
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alyona alyona показала, как изменилась через год после того, как отказалась от мяса

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Также артистка поделилась, что отказалась от курения.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona разговорилась с поклонниками и поделилась, что уже год как не употребляет мясо и не курит.

Звезда рассказала, что большая часть ее команды веганы и вегетарианцы и ей очень импонирует их образ жизни и питания. Общаясь с ними, артистка иногда сдерживала себя и не ела мяса.

Однако именно 19 июля прошлого года Алена приняла для себя решение полностью отказаться от всего мясного. А посодействовала этому встреча с несколькими людьми, которые помогли ей прийти к этому:

"В эти же дни, делясь своей историей взлетов и падений в попытках бросить курить как самой, так и с друзьями за четыре года, я услышала очень важные слова от друга, сказавшего: "Почему ты считаешь, что тебе кто-то нужен для того, чтобы что-то изменить в своей жизни? Хочешь не курить – не кури сама. Хочешь не есть мясо – не ешь сама. Принимая на эту дистанцию с собой еще кого-то, ты перекладываешь свою ответственность за себя на человека. "Вот он не смог, так и я не могу". Можешь. Бери и делай", – рассказала alyona alyona.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Реперiа показала, как изменилась за это время, а также рассказала о своих внутренних ощущениях после отказа от мяса и сигарет:

"Я взяла и сделала. 19.07 я перестала курить и есть мясо. Закончились мои постоянные бронхиты, зависимость от "Боржоми" или "Мезима". Я открыла мир новых ароматов и новых блюд. Хотя рыба остается моим фаворитом и по сей день. Пока что. Что дальше – жизнь покажет. От сахара, например, так взять и отказаться я не могу", - поделилась артистка.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official
alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, ранее alyona alyona рассказала, кем работала, прежде чем стать популярной. Артистка поделилась отрицательным опытом работы в коллекторской конторе.

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Дата публикации
Просмотры
17к
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