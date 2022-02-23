alyona alyona показала, как паковала вещи и переезжала от бывшего бойфренда

YOXDEN помог переехать реперше.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно объявила о разрыве отношений со своим бойфрендом, тиктокером YOXDEN, показала, как перезжала от бывшего.

В своем Telegram-канале артистка разместила видео, где снято, как звезда вместе с эксом и друзьями упаковывает свои вещи и переезжает в новую квартиру. Также в конце ролика бывшие нежно обнимаются и целуют друг друга.

"Раньше я переезжала раз в год. Теперь раз в полгода. Тенденция не из лучших. Но я всегда ценила места и людей, которые меня на этих местах принимали. И еще больше тех, кто постоянно мне помогал переезжать и тех, кто поддерживает меня в такие моменты. Спасибо вам", — рассказала исполнительница и добавила, что пока поживет одна в столице, а там "увидит".

Также знаменитость разместила два фотоснимка. Первый пара сделала, когда начала жить вместе, а второй – во время переезда исполнительницы.

Напомним, alyona alyona и YOXDEN были вместе почти год. Реперша призналась, что расстояние и разлука "пролили свет на правду", поэтому они решили разойтись. Несмотря на это, эксы остались друзьями.

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