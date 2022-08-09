alyona alyona показала, как выглядела, когда работала воспитательницей в садике

Исполнительница alyona alyona даже не думала, что будет популярной репершой.

Знаменитость окончила педагогический университет, а после этого пошла работать воспитательницей в садик. Впрочем, жизнь Алены резко изменилась. Она решила начать читать рэп и публиковать видео на YouTube. Творчество исполнительницы понравилось массам, а реперша быстро стала популярной.

Звезда решила вспомнить те времена, когда работала еще воспитательницей. Алена опубликовала короткий ролик в TikTok, где показала, как выглядела, когда еще работала в садике.

На видео видно, как будущая звезда, у которой тогда были черные короткие волосы и челка, стоит рядом со своими воспитанниками и улыбается.

Также в коротком ролике знаменитость призналась, что совсем не пожалела, что начала читать рэп.

Поклонники артистки, в свою очередь, тоже засыпали кумира комплиментами. Они отметили, что очень радуются тому, что Алена отважилась сменить профессию.

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