alyona alyona показала казашку, которая шокировала чтением рэпа на украинском

Рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с поклонниками видео, в котором казашка мастерски читает рэп из композиции Алены и группы Kalush Orchestra "Гори" на украинском языке.

Девушка сделала это настолько удачно, что даже не слышно акцента. "Как вам то, что казахи изучают украинский?" – подписала видео Алена.

Ролик, который жительница Казахстана запостила в свой TikTok, она начала со слов "Меня попросили что-то сказать по-украински, а что если…" пишет девушка и начинает читать рэп на украинском.

@deam.kitsune это была пятая попытка, но я все равно начала задыхаться ♬ оригинальный звук – KRISTINA

Отметим, Казахстан активно поддерживает Украину в полномасштабной войне, которую развязала страна-террористка Россия. Так вот, ранее Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине. Более того, за участие в войне против Украины там предусмотрена уголовная ответственность – от 5 до 10 лет заключения, возможна также конфискация имущества.

Также Казахстан не будет предоставлять убежища россиянам, спасающимся от мобилизации. Кроме того, в Казахстане россиянам отказывают в аренде квартиры.

А некоторые казахи демонстративно поют украинские песни в Казахстане и продолжают насмехаться над россиянами.

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