ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1869
Время на прочтение
2 мин

alyona alyona показала новый вес после операции на желудке: сколько килограммов потеряла за две недели

Репер объяснила, почему не хочет оценивать свой путь только по потерянным килограммам.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская репер alyona alyona продемонстрировала первые изменения после бариатрической операции, перенесенной в конце октября.

Через две недели после хирургического вмешательства артистка увидела на весах 120,7 кг — почти на 12 килограммов меньше, чем до операции. Своим результатом исполнительница поделилась в Instagram, опубликовав серию фотографий в нижнем белье. На них она тоже показала актуальные цифры на весах. Перед операцией, которую ей сделали 22 октября, вес Алены составил 132 кг.

В то же время репер подчеркнула: для нее важны не столько показатели на весах, сколько сам путь к изменениям и формированию новых привычек. Она призналась, что после хирургического вмешательства регулярно получает вопрос о том, сколько уже удалось сбросить, однако не хочет сводить весь свой опыт только к цифрам.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«22.10 мне сделали операцию. И после этого каждый день меня спросят: „Ну что, ты уже сколько скинула?“. Люди любят примерить на себя что-нибудь желаемое. Даже если и мысленно. Но моя цель — не цифры. А процесс. Процесс перемен, новых навыков, перестановка приоритетов. Процесс выбора себя. Это главное. Благодарю всех, кто пришел сюда с добром и разделяет мой путь», — отметила артистка.

Проблемы с тяжестью сопровождали Алену еще с подросткового возраста. Решение о бариатрической операции далось alyona alyona непросто. Ранее она рассказывала, что долгое время откладывала хирургическое вмешательство, хотя медики советовали рассмотреть такой вариант. До этого певица пробовала разные способы похудения: занималась спортом и даже прибегала к специальным инъекциям, однако желаемого результата достичь не удавалось.

Исполнительница неоднократно отмечала, что операция сама собой не гарантирует окончательного решения проблемы. Теперь она сосредоточена на постепенных переменах, новых привычках и заботе о себе.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie