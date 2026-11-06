alyona alyona показала новый вес после операции на желудке: сколько килограммов потеряла за две недели

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская репер alyona alyona продемонстрировала первые изменения после бариатрической операции, перенесенной в конце октября.

Через две недели после хирургического вмешательства артистка увидела на весах 120,7 кг — почти на 12 килограммов меньше, чем до операции. Своим результатом исполнительница поделилась в Instagram, опубликовав серию фотографий в нижнем белье. На них она тоже показала актуальные цифры на весах. Перед операцией, которую ей сделали 22 октября, вес Алены составил 132 кг.

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В то же время репер подчеркнула: для нее важны не столько показатели на весах, сколько сам путь к изменениям и формированию новых привычек. Она призналась, что после хирургического вмешательства регулярно получает вопрос о том, сколько уже удалось сбросить, однако не хочет сводить весь свой опыт только к цифрам.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«22.10 мне сделали операцию. И после этого каждый день меня спросят: „Ну что, ты уже сколько скинула?“. Люди любят примерить на себя что-нибудь желаемое. Даже если и мысленно. Но моя цель — не цифры. А процесс. Процесс перемен, новых навыков, перестановка приоритетов. Процесс выбора себя. Это главное. Благодарю всех, кто пришел сюда с добром и разделяет мой путь», — отметила артистка.

Проблемы с тяжестью сопровождали Алену еще с подросткового возраста. Решение о бариатрической операции далось alyona alyona непросто. Ранее она рассказывала, что долгое время откладывала хирургическое вмешательство, хотя медики советовали рассмотреть такой вариант. До этого певица пробовала разные способы похудения: занималась спортом и даже прибегала к специальным инъекциям, однако желаемого результата достичь не удавалось.

Исполнительница неоднократно отмечала, что операция сама собой не гарантирует окончательного решения проблемы. Теперь она сосредоточена на постепенных переменах, новых привычках и заботе о себе.

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