alyona alyona показала оригинальный подарок от своего бойфренда ко Дню влюбленных

Украинская рэп-исполнительница и одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024" alyona alyona похвасталась подарком от возлюбленного ко Дню святого Валентина.

Избранник Алены постарался презентовать ей то, что звезда любит больше всего. Более того, вид этого подарка тоже очень порадовал глаз исполнительницы:

"Смотрите какая красота, какие цвета. А знаете что, я это все съем. А чего? Потому что это зефир, а я люблю зефир, маршмелоу. Аж жаль, оно такое красивое", — увлеченно рассказала Алена.

alyona alyona показала подарок от любимого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona показала подарок от любимого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Также в такой сладкий букет была добавлена валентинка, но тем, что там написано, реперша делиться с поклонниками не захотела.

alyona alyona показала подарок от любимого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Вместе с тем Алена поделилась, что, в свою очередь, любимому сделала целых два подарка. Один вручила уже вчера вечером, второй сегодня должны доставить. Также артистка призналась, что ее языком любви являются подарки.

alyona alyona показала подарок от любимого / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, в ноябре 2023 года alyona alyona призналась, что закрутила новый роман. Артистка поделилась, что они с избранником познакомились в соцсети. Возлюбленного Алены зовут Владимир. Он тоже музыкант и занимается электронной музыкой. В одном из интервью реперша признавалась, что не прячет возлюбленного от общества, впрочем, лишний раз афишировать их отношения не хочет. Более того, любимый Алены не является публичным человеком. По словам Алены, между ними возникла химия в процессе спора из-за жанров музыки. Сейчас пара очень влюблена и счастлива и живет вместе.

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