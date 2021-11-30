alyona alyona показала себя юной и поразмышляла об идеальном мужчине

Звезда поделилась архивным фото.

Украинская реперша alyona alyona показала себя совсем юной девочкой.

В сторис на своей странице в Instagram артистка опубликовала архивное фото, на котором изображена вместе со своим отцом. Загорелая артистка позировала перед камерой в яркой кофточке.

alyona alyona в детстве / instagram.com/alyona.alyona.official

К слову, звезда поразмышляла о том, каким должен быть идеальный мужчина. Как признается Алена, раньше она считала, что ее избранник должен быть похож на отца.

"Когда была юной, мне всегда казалось, что идеал мужчины – это мужчина, похожий на папу. Такой же рост, телосложение, будет все решать и финансово помогать", — поделилась знаменитость.

Звезда говорит, что поменяла свои взгляды. Она заверила, что счастлива в отношениях. Ей комфортно со своим избранником, а главное – они любят друг друга.

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