alyona alyona показала своего нового бойфренда, который похож на ее бывшего, как две капли воды

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona впервые показала своего нового бойфренда, музыканта Владимира.

Фотографиями с возлюбленным артистка поделилась в интервью с Машей Ефросининой. Исполнительница призналась, что вообще-то не прячет мужчину от публики. Однако она не хочет освещать личную жизнь на показ. Это было их совместным решением.

"Я его не прячу. Просто я не хочу об этом (отношениях – прим. ред.) вести регулярный контент, посты какие-то делать и делать семейный блог, как у меня была попытка перед этим. Потому что это повлияло на отношения. Я получила опыт публичных отношений, это всегда морально давит на тебя. Я решила, что о следующих отношениях я не хочу рассказывать", — поделилась артистка.

Бойфренд alyona alyona

Новый бойфренд знаменитости тоже музыкант, правда, он занимается электронной музыкой. Тем не менее, пара даже выпустила совместный трек "Викину 2". Однако совмещать творчество музыканты не планируют.

"Он музыкант. Мы вместе делаем очень немного музыки. Трек "Викину 2" он очень залетел. Сейчас это трек концертный. Дальше он пишет больше электронную музыку, а я в своих лирических треках.

Бойфренд alyona alyona

Кстати, Владимир знаком с бывшим бойфрендом alyona alyona, музыкантом Yoxden. Их объединяет общая сфера деятельности. Однако некоторые пользователи заметили, что не только этим похожи мужчины, но и внешностью: "Напоминает мне ее бывшего Дениса", "Счастье вам, но что-то у него есть общего с Yoxden", "а вы красивая пара".

"Да, они знакомы. Это мир музыкантов, что ж поделаешь", — отметила реперша.

alyona alyona с бывшим бойфрендом / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, alyona alyona встречалась с тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN, почти год. Пара даже жила вместе. Однако 14 февраля 2022 года артистка объявила о разрыве с бойфрендом. Причины знаменитость не стала называть.

alyona alyona с бывшим бойфрендом / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

С Владимиром alyona alyona начала встречаться уже во время полномасштабной войны. Они познакомились благодаря соцсетям. Влюбленные уже даже живут вместе.

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