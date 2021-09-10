alyona alyona показала своего отца, на которого похожа как две капли

alyona alyona показала своего отца, на которого похожа как две капли

Артистка поздравила отца с юбилеем.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая на днях показала квартиру, в которой жила до переезда к бойфренду, рассказала о празднике в ее семье.

Так, отец звезды Олег отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 55 лет. Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. Она также поделилась архивными фотографиями, на которых изображена вместе с близким человеком. Отметим, что Алена очень сильно похожа на отца.

alyona alyona с отцом / instagram.com/alyona.alyona.official

В своем плотном графике реперша нашла время, чтобы заехать в гости к родителям, и поздравить близкого человека лично. Конечно, как и все родители, они не отпустили дочь без гостинцев.

alyona alyona с отцом / instagram.com/alyona.alyona.official

Так, отец вынес Алене собственноручно выращенную картошку, а мама надавала с собой консервации. Кстати, маму реперша также засветила в сторис своей страницы в Instagram.

Мама alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, ранее alyona alyona призналась, что уже успела познакомиться с родителями своего парня Дениса и даже некоторое время жила у них.

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