alyona alyona показала своего отца, на которого похожа как две капли

Артистка поздравила отца с юбилеем.
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая на днях показала квартиру, в которой жила до переезда к бойфренду, рассказала о празднике в ее семье.
Так, отец звезды Олег отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 55 лет. Об этом артистка рассказала на странице в Instagram. Она также поделилась архивными фотографиями, на которых изображена вместе с близким человеком. Отметим, что Алена очень сильно похожа на отца.
В своем плотном графике реперша нашла время, чтобы заехать в гости к родителям, и поздравить близкого человека лично. Конечно, как и все родители, они не отпустили дочь без гостинцев.
Так, отец вынес Алене собственноручно выращенную картошку, а мама надавала с собой консервации. Кстати, маму реперша также засветила в сторис своей страницы в Instagram.
Напомним, ранее alyona alyona призналась, что уже успела познакомиться с родителями своего парня Дениса и даже некоторое время жила у них.