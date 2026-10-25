alyona alyona показала свой живот после уменьшения желудка и призналась в будущей еще одной операции

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская рэп-исполнительница alyona alyona после операции по уменьшению желудка показала, как сейчас выглядит ее живот.

На днях артистка решилась на хирургическое вмешательство. В настоящий момент певица постепенно восстанавливается после операции. В частности, в Instagram знаменитость показала, как сейчас выглядит ее живот, а также рассказала о своем состоянии. alyona alyona говорит, что чувствует себя в целом хорошо. Единственное, что певица испытывает боль. Также у артистки охрипнул голос после операции. Сейчас исполнительница постепенно пытается двигаться и отдыхать.

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«У меня второй день после операции. Мне вынули дренаж, который у меня был. Я вам сейчас покажу, какие вавки у меня есть. И здесь, и там тянет. В принципе, ничего ужасного нет. Я пью воду исключительно из трубочки. У меня охриплый голос из-за того, что у меня был общий наркоз и была трубка, которая там что-то наделала. А еще рентген показал, что у меня немного бронхита осталось после болячки, который плавно хотела идти в хронический. Жить буду! Ходить — хожу, в туалет хожу, я молодец! Немного болит, когда стою, но ходить надо, так я хожу, а потом ложусь. Ничего страшного нет!» — делится звезда.

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alyona alyona после операции по уменьшению желудка / © instagram.com/alyona.alyona.official

Кстати, после этой операции alyona alyona ждет еще одна. Исполнительница говорит, что в свое время ей удалили желчный. Хоть певица и следила за своим состоянием, но у нее увеличилась печень, которая обросла жиром. Кроме того, у артистки обнаружили грыжу. Когда знаменитость полностью восстановится, ей ее будут удалять.

«Мне вырезали желчный, у меня сильно увеличенная печень после этого была, еще и так сильно жиром поросла, хотя я следила. Но одно дело УЗИ, а другое — когда вживую посмотрел хирург. У меня после операции на желчном еще и грыжа оказывается, какая-то послеоперационная. Ее уже нужно будет удалять через какое-то длительное время после этой операции, не сразу», — призналась исполнительница.

Напомним, недавно alyona alyona объяснила, почему решилась на операцию по уменьшению желудка. Также артистка назвала желаемый вес.

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