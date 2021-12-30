alyona alyona показала удивительно молодую маму своего бойфренда

Компания улетела за границу праздновать Новый год.
Украинская рэп-звезда Алена Савраненко, известная как alyona alyona улетела праздновать Новый год за границу.
Как и планировалось, артистка отправилась в Турцию с бойфрендом Денисом, он же тиктокер YOXDEN, и его мамой и папой. Компания выбрала Стамбул. В Instagram исполнительница поделилась фото, сделанное на борту самолета, и показала родных людей любимого.
Со своей стороны Денис также сделал несколько кадров. YOXDEN похвастался удивительно молодой мамой.
Показал тиктокер и своего отца. Мужчина смешно гримасничал на камеру.
Теперь понятно, от кого звезда Сети унаследовала чувство юмора.
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