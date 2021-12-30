alyona alyona показала удивительно молодую маму своего бойфренда

Компания улетела за границу праздновать Новый год.

Украинская рэп-звезда Алена Савраненко, известная как alyona alyona улетела праздновать Новый год за границу.

Как и планировалось, артистка отправилась в Турцию с бойфрендом Денисом, он же тиктокер YOXDEN, и его мамой и папой. Компания выбрала Стамбул. В Instagram исполнительница поделилась фото, сделанное на борту самолета, и показала родных людей любимого.

alyona alyona с любимым и его родителями / instagram.com/alyona.alyona.official

Со своей стороны Денис также сделал несколько кадров. YOXDEN похвастался удивительно молодой мамой.

Мама YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Показал тиктокер и своего отца. Мужчина смешно гримасничал на камеру.

Папа YOXDEN / instagram.com/alyona.alyona.official

Теперь понятно, от кого звезда Сети унаследовала чувство юмора.

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