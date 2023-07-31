alyona alyona показалась на Донбассе и поделилась впечатлениями от поездки: "Не просто города и села"

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona побывала в Донецкой области неподалеку от линии разграничения.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась кадрами, сделанными во время ее поездки в Донбасс. alyona alyona побывала в Славянске и Краматорске, а также посетила наших защитников на позиции.

В своей публикации артистка также поделилась впечатлениями от поездки, а также призналась, что долгое время имела ложное представление о людях и жизни в регионе.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Когда-то, еще при "царе Горохе", мы, тинейджеры, тусили в чатах, где был микс населения Украины. Именно там я, девочка из центрального региона, встречала ребят из Горловки и Макеевки. Теперь я понимаю, в каких "местах" находились и почему имели столько свободного времени. Но тогда я сделала огромный вывод о регионе из-за их массового неадекватного поведения, и заблокировала для себя внимание к тем местам. А потом началась война. Мы с девочками в садике массово собирали помощь для АТО, рисунки детей, гуманитарную помощь для переселенцев, но совсем не пересекались с реальными людьми с Востока. Со временем семья оттуда стала нашими соседями. Хорошие, добрые люди. Которых я узнала в волонтерском центре после 24.02.2022...", - рассказала alyona alyona.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

После того, как артистка увидела, как живут люди в прифронтовых городах и селах Донетчины, она еще раз подчеркнула, что наша страна должна оставаться единой.

"Это не просто города и села. Это военные города и села. А главное - это украинские города и села. Они борются. И они поборют! И мы все вместе поборемся. И останемся едиными, кто бы нас не делил", - высказалась alyona alyona.

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