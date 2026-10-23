alyona alyona показалась в больничной палате и напугала своим состоянием: "Ну что, жить буду"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская рэперша alyona alyona показалась в больничной палате и испугала своим состоянием.

В Instagram артистка опубликовала фото. Кадр был сделан в больнице. На нем alyona alyona лежала в кровати, что похожа на те, которые обычно используют в реанимации. Исполнительница не стала рассказывать, что с ней произошло. Однако, очевидно, что-то серьезное. В подписи к фото певица также дала понять, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

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«Ну что, жить буду», — коротко подписала фотографию исполнительница.

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alyona alyona в больнице / © instagram.com/alyona.alyona.official

Звездные подписчики alyona alyona тоже были обеспокоены. Знаменитости активно писали ей слова поддержки и желали скорейшего выздоровления.

Моя хорошая! Выздоровления! (певица Джамала)

Да что такое! Аленочка! Сил тебе, дорогая! (актриса Ольга Сумская)

Выздоравливай, пожалуйста, мы тебя любим! (певица TAYANNA)

Восстанавливайся, пожалуйста! (певица Светлана Тарабарова)

Напомним, недавно alyona alyona откровенно высказывалась о своем весе в более чем 120 кг. Артистка признавалась, с какими сложностями сталкивается и от каких проблем со здоровьем страдает.

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