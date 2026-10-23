ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
316
Время на прочтение
1 мин

alyona alyona показалась в больничной палате и напугала своим состоянием: "Ну что, жить буду"

alyona alyona попала в больницу. Знаменитости активно пишут ей слова поддержки.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша alyona alyona показалась в больничной палате и испугала своим состоянием.

В Instagram артистка опубликовала фото. Кадр был сделан в больнице. На нем alyona alyona лежала в кровати, что похожа на те, которые обычно используют в реанимации. Исполнительница не стала рассказывать, что с ней произошло. Однако, очевидно, что-то серьезное. В подписи к фото певица также дала понять, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

«Ну что, жить буду», — коротко подписала фотографию исполнительница.

alyona alyona в больнице / © instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona в больнице / © instagram.com/alyona.alyona.official

Звездные подписчики alyona alyona тоже были обеспокоены. Знаменитости активно писали ей слова поддержки и желали скорейшего выздоровления.

  • Моя хорошая! Выздоровления! (певица Джамала)

  • Да что такое! Аленочка! Сил тебе, дорогая! (актриса Ольга Сумская)

  • Выздоравливай, пожалуйста, мы тебя любим! (певица TAYANNA)

  • Восстанавливайся, пожалуйста! (певица Светлана Тарабарова)

Напомним, недавно alyona alyona откровенно высказывалась о своем весе в более чем 120 кг. Артистка признавалась, с какими сложностями сталкивается и от каких проблем со здоровьем страдает.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie