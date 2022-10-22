alyona alyona показалась в леггинсах после похудения на 20 килограмм и рассказала о новой любви

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona с начала года сбросила 20 лишних килограммов.

И, как призналась артистка у себя в Instagram, ее окружение замечает перемены в ее фигуре. В фотоблоге Алена запостила серию снимков, на которых изображена в лиловых леггинсах, белой футболке и цветном реглане.

Под постом реперша рассказала, что по своей натуре она "передозник":

"Либо работать как конь, либо ничего не делать. Либо выглядеть на все 100, либо не париться абсолютно. Либо любить всей душой несмотря ни на что, либо не любить вообще. Либо ограничивать себя в еде категорически, либо жрать все, что хочется. Такие они, — "близнецы". Хаос внутри меня порождает хаос вокруг меня. Постоянно встреваю в какие-то переплеты, невнимательная, несконцентрированная в творчестве и карьере, с командой ссорюсь, на людей лаю", — откровенно рассказала о себе Алена.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Впрочем, говорит реперша, в январе она решила упорядочить свою жизнь и гармонизировать ее:

"Потом пол года меня трясла война за плечи. И в этом еще большем хаосе, я научилась слышать себя и концентрироваться. И начала идти к гармонии. Жизнь подбросила добрых людей на пути, которые вдохновили. Затем людей, которые помогли знаниями. А дальше книги, музыку, места и настоящую любовь. Периодически ставя подножки и испытывая, конечно. И забрав большой кусок здоровья, как компенсацию за предыдущий хаос", — рассказала реперша, вскользь упомянув новую любовь.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Также артистка призналась, что она не преследует цель похудеть, она хочет в первую очередь найти свой дзен с едой:

"Стабильно худею? Нет. Я просто пытаюсь найти свой дзен с едой. А его можно найти через любовь к себе. А я еще только учусь любить себя по-настоящему. Потому что до этого только приняла себя. Для себя я "ок" любая. А с едой стремлюсь к гармонии. Я устала быть передозником. Наверное старею, а может и мудрею..." – отметила Алена.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, что alyona alyona почти год была в отношениях с тиктокером YOXDEN. Реперша призналась, что расстояние и разлука "пролили свет на правду", поэтому они решили разойтись. Артистка уехала от экс-возлюбленного в середине февраля – незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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