alyona alyona попала в ДТП и призналась, что предстанет перед судом: "Я являюсь виновницей"

alyona alyona

Украинская рэперша alyona alyona призналась, что попала в ДТП.

Неутешительными новостями исполнительница поделилась в своем Instagram. Артистка призналась, что направлялась на занятия по вокалу. Однако туда она так и не добралась, поскольку попала в ДТП. По словам певицы, аварию вызвала именно она. Знаменитость не придерживалась необходимой дистанции, поэтому, когда передний автомобиль начал съезжать на второстепенную дорогу, то alyona alyona врезалась в него. Наконец, в авто разбита фара, а также повреждены бамперы у обеих машин.

"Я делюсь с вами как и своим успехом, так и своими неудачами. Я должна была попасть на вокал... На вокал я не попала, а попала в ДТП. Я являюсь виновницей. Я совершила маленький наезд на дядю, который, когда съезжал на второстепенную дорогу, что-то немного небыстро ехал. Но это моя проблема, что я не соблюдала дистанцию. Немного разбила ему стекло в фаре, почесали бамперы друг другу", - призналась исполнительница.

Певица alyona alyona

К счастью, обе машины были застрахованы. Артистка говорит, что они поступили по правилам, вызвали полицию и зафиксировали ДТП. Певица также призналась, что сейчас ей выдали временное водительское удостоверение, а в будущем ее ждет суд.

"Мы застрахованы, вызвали полицию, все оформили, у меня забрали права, дали мне временные, будет суд, все как надо. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах", - поделилась певица.

