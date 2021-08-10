alyona alyona попала в скандал из-за незаконных съемок рекламы в центре Киева — СМИ

В исторической части столицы устроили незаконный дрифт.

На Софийской площади в Киеве неизвестные устроили шоу по дрифту.

Киевлян это больше возмутило, чем порадовало, поскольку после перформанса осталось множество черных полос от автомобильных протекторов. В КГГА тем временем подчеркнули, что разрешение на съемку рекламы в исторической части столицы не давали, поэтому остается открытым вопрос, кто после дрифта будет отмывать площадь.

Кроме того, на время перформанса никаких ограждений не было, что могло нанести вред людям, которые находились рядом. Как выяснилось, в одной из машин проехалась и украинская реперша alyona alyona. Знала ли она о законности этого дрифта, — неизвестно.

Позже стало известно, что площадь таки отмывают, однако говорят, что брусчатка во время дрифта была повреждена и на ее восстановление понадобится несколько дней.

Напомним, в начале июля alyona alyona попала в скандал из-за сотрудничества с российскими артистами. В частности, речь шла о записи совместной песни alyona alyona с группой "Каста" и Иваном Дорном.

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