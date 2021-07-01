alyona alyona попала в скандал из-за сотрудничества с российскими артистами: "Я влипла в неприятность"

Артистка пообещала, что больше не будет записывать треки с русскими.

Украинская рэп-звезда alyona alyona на днях устроила автограф-сессию на Позняках.

Однако там исполнительницу ждали активисты, которых возмутило сотрудничество исполнительницы с российскими артистами. В частности, речь шла о записи совместной песни alyona alyona с группой "Каста" и Иваном Дорном.

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Реперша заявила, что она больше не будет сотрудничать с русскими и даже попросила активистов следить за ней.

"Я больше не буду. Вот такая ситуация. Я влипла в неприятности. Я хотела добра. Получилось плохо. Ну окей. Мне больше не с кем работать. Это были все, с кем я хотела поработать. Ну видите, людям это не нравится. У меня просто были люди, которых я люблю, с которыми дружу, которые для меня важны", — объяснила Алена.

После того, как Алена пообещала активистам не иметь ничего общего с российскими исполнителями, активисты, в свою очередь, отметили, что в случае нарушения обещания реперши, обязательно ей об этом напомнят.

Заметим, что тем временем в личной жизни alyona alyona все замечательно. Так, на днях артистка поделилась, что решила съехаться со своим бойфрендом и назвала плюсы и минусы сожительства.

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