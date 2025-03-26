alyona alyona после похудения снова набрала 17 кило и объяснила, из-за чего это произошло

Украинская реперша alyona alyona призналась, что после стремительного похудения ее вес вернулся.

Артистка в соцсети Threads поделилась, что раньше ей удалось избавиться от 20 килограммов. Впрочем, вес вернулся. Исполнительница снова набрала 17 килограмм. Произошло это из-за проблем с психологическим здоровьем звезды, из-за которых артистка принимала антидепрессанты. Впрочем, хоть вес исполнительницы и вернулся, но она не отказался бы от лекарств, ведь они помогли ей улучшить состояние. alyona alyona говорит, что если будет чувствовать себя прекрасно, то и от веса избавиться, и будет работать хорошо, и будет в хороших отношениях с родными и коллегами.

"Я нагребла 17 кг из 20 сброшенных до антидепрессантов. Однако, ни за что не изменила бы все в другую сторону. Ведь жажда жизни сейчас поможет и сбросить набранное, а то и больше, и нормально работать и отдавать, и быть норм в отношениях и коллективе, и просто ценить жизнь и каждый важный момент", — поделилась артистка.

Пост alyona alyona

alyona alyona делится, что в настоящее время ее лечение продолжается. В частности, впереди ее ждет еще немало исследований и консультаций у психиатра. Но реперша убеждена, что со всем справится.

"Впереди много исследований. Повторная консультация у психиатра, потому что вылез наружу РДУГ (расстройство дефицита внимания и гиперактивности – прим. ред.), кажется, еще с чем-то переплетено. Однако нет "несчастья", а это значит, что все можно променеджерить", — добавила артистка.

Напомним, недавно alyona alyona заговорила о пополнении в семье. Артистка призналась, когда это произойдет.

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