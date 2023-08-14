alyona alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Впереди неделя лечения"

Рэп-исполнительница alyona alyona пожаловалась поклонникам того, что заболела.

Артистка вышла на связь с фанами в своих Instagram-stories и рассказала, что произошло. По словам alyona, alyona она проснулась утром с отечным лицом и заложенным носом, а также не очень хорошо чувствовала себя. Как оказалось, у исполнительницы произошел гайморит.

"Я вот проснулась с таким лицом. А это потому, что у меня опять гайморит. Гайморит, привет! Так и живем. У меня отпуск маленький, дома побыть. И я ее всю проболею. Впереди неделю лечения", — поделилась alyona alyona .

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Однако отменять свои планы на день артистка не собирается и, несмотря на болезнь, кое-что сделать. К тому же в гости к ней приехали родственники, поэтому она должна посвятить время им.

"Ко мне приехали родственники. Впервые в жизни не я к кому-то иду, а ко мне приехали в гости", – рассказала подписчикам alyona alyona.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, на днях у alyona alyona состоялась премьера очень трогательного трека о детях, лишенных беззаботного детства.

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