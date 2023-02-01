alyona alyona пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем и призналась, что ей будут делать операцию

Украинская рэперша alyona alyona призналась, что у нее есть серьезные проблемы со здоровьем.

В частности, в Instagram-stories артистка рассказала, что проблемы начались из-за самолечения. Звезда полагала, что сможет вылечиться без рекомендаций врача.

Артистка призывает поклонников не совершать ее ошибок и не заниматься самолечением, а сразу обращаться за помощью к специалистам. Иначе у болезни будут осложнения, и тогда вылечиться будет значительно сложнее и финансово затратно.

alyona alyona призывает не заниматься самолечением, как это делала она / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Не занимаемся самолечением. Сейчас очень легко начать заниматься самолечением, потому что: "Ой, мы в Европе, врач далеко..." Знайте, что в некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых — и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" – подчеркнула артистка.

Исполнительница не стала уточнять, что с ней случилось. Однако, alyona alyona призналась, что сегодня, 1 февраля, у нее запланирована операция.

Напомним, ранее исполнительница рассказала о своем последнем крутом свидании. Артистку пригласили полюбоваться красотой Карпат и заняться рыбалкой у горной реки. Знаменитость призналась, что это свидание было просто невероятным.

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