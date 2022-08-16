alyona alyona призналась, как ее песня стала саундтреком сериала от Netflix

Украинская артистка alyona alyona призналась, как ее песня в сотрудничестве с французским диджеем Vladimir Cauchemar стала саундтреком популярного сериала от Netflix.

Как рассказала исполнительница в программе ЖВЛ, компания заинтересовались ее композицией DANCER еще до начала полномасштабной войны в Украине. Артистке еще полгода назад написали создатели сериала "Опасные связи" с просьбой использовать ее трек в качестве саундтрека. Звезда согласилась.

"Скажу классную штуку – ко мне они обратились еще полгода назад. Это было до полномасштабного вторжения, то есть их интересовала эта музыка до (ред. – полномасштабной войны в Украине). Жаль, что ли? Пусть играет на здоровье", — признался Алена.

Но, несмотря на то, что певица знала, что ее трек станет саундтреком сериала "Опасные связи", для нее это все же оказалось сюрпризом. К тому времени как лента вышла на экраны, знаменитость и забыла о договоренности с Netflix.

"А потом меня начали в сторис отмечать подписчики: "Алена, ты видела?". А я всем пишу, а что это? Мы забыли. А потом оказалось, что все-таки вышел этот сериал, и есть там музыка. К тому же, что это дуэт мой с Владимиром Кошмаром. Но он как музыкант, а я как исполнительница – то звучит там язык то украинский. Победа!" – добавила исполнительница.

Песня alyona alyona звучит в фильме от Netflix: звезда поделилась своими впечатлениями

Читайте также: