alyona alyona призналась, как они нарушили правила "Евровидения": "Такого шмона не было никогда"

Артистка призналась, на какой риск они с командой пошли.

Украинская исполнительница alyona alyona, которая в дуэте из Jerry Heil представляла Украину на "Евровидении-2024", вернулась из шведского города Мальме в Киев.

В столицу знаменитость прибыла поездом. На вокзале исполнительницу встречали с песней Teresa & Maria. Вернулась alyona alyona без Jerry Heil. В эфире телемарафона певица для ТСН объяснила, что ее коллега осталась за границей, ведь должна выступать на Каннском кинофестивале.

Также alyona alyona поделилась секретами "Евровидения". Оказалось, что украинская делегация немного нарушила правила конкурса. В частности, команда надела футболки с надписью "Free Azovstal Defenders", что в переводе означает "свободу защитникам Азовстали". Впрочем, из-за аполитичности конкурса это было строго запрещено делать. Чтобы уменьшить риски, alyona alyona и Jerry Heil не одевали такие футболки.

Украинская делегация на "Евровидении-2024" / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"Мы решили не рисковать и не одевать на артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда. Их одели участники команды, потому что могли бы их забрать из зала, но артисты остались. Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали все надпись, все бренды, если у тебя где-то на ногтях, на лице. Аполитическое прессование было очень большим. Мы рискнули и тайком надели такие футболки", - призналась певица.

Кстати, певицы со сцены "Евровидения" призывали к миру в Украине. Они произнесли такие слова: "Объединяйся, мир! Мир Украине". Как призналась alyona, команда консультировалась с организаторами конкурса, которые позволили это сделать.

"Мы коммуникировали со многими представителями от государства, нашей командой, общественным вещателем. Это было наше большое коллективное решение", — объяснила артистка.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: Getty Images

Напомним, на "Евровидении-2024" все же не удалось избежать политических скандалов. Шведский певец Эрик Сааде сделал жест в поддержку Палестины. Какие еще скандалы происходили на конкурсе – смотрите в нашем материале.

Читайте также: