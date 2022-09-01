alyona alyona призналась, как похудела на 20 кило и сколько хочет еще сбросить

Исполнительница alyona alyona недавно шокировала новостью, что похудела на 20 килограммов, и показала фото, как выглядит ее фигура.

В "Сніданку з 1+1" звезда поделилась секретом своего экстремального похудения. В общем, худеть знаменитость начала еще в начале года. Артистка отказалась от употребления многих продуктов и еще до начала полномасштабного вторжения сбросила 10 килограммов. После 24 февраля звезда похудела еще на 10 кило.

"Я в конце января поехала в Трускавец, там я отказалась от многих продуктов. Пожалуй, к началу полномасштабного вторжения я уже сбросила первые 10 килограммов, и за это все время еще 10 кг", – поделилась знаменитость.

alyona alyona похудела на 20 кило

В общем, alyona alyona не планирует быть худощавой. Звезда призналась, что планирует еще немного похудеть к Новому году. Артистка это делает для того, чтобы не вредить своему здоровью.

"Планирую на столько еще похудеть к Новому году. Почему так – хочу, чтобы мне стало немного легче. Но я не планирую становиться супер худой, это не мой путь", — добавила звезда.

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