alyona alyona призналась, как с бойфрендом отпразднует Новый год: "У нас все совпало"

alyona alyona призналась, как с бойфрендом отпразднует Новый год: "У нас все совпало"

Пара уже вводит семейные традиции.

Украинская рэп-звезда Алена Савраненко, известная как alyona alyona, поделилась, какие планы имеет на Новый год.

В комментарии сайту ТСН.ua певица призналась, что встретит 2022-й в кругу семьи вместе со своим бойфрендом Денисом, он же тиктокер YOXDEN. По словам Алены, у нее есть определенные традиции, которые совпали с традициями любимого:

"У меня есть традиция встречать Новый год где-то за пределами дома, а Рождество – в кругу семьи. У нас с Денисом здесь все совпало – он не раз встречал с родителями Новый год заграницей и в этом году мы решили вчетвером полететь в Стамбул на несколько дней и провести маленький семейный отдых. А на Рождество поедем к моим родителям", — рассказала нам Алена.

instagram.com/alyona.alyona.official

Как известно, впервые о своем любимом alyona alyona заговорила в феврале этого года. Реперша призналась, что в 29 лет по-настоящему влюбилась. Артистка рассказала, что счастлива, чувствует себя нужной и может отдавать накопленную любовь просто так. В сентябре этого года артистка переехала к бойфренду. А две недели назад Алена официально представила любимого, снявшись с ним в провокационной фотосессии.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

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