alyona alyona призналась, кем работала до популярности: "Работа – морально давить и выбивать деньги"

Артистка работала в этой сфере еще до того, как стала воспитательницей в детском саду.

Реп-исполнительница alyona alyona рассказала, кем работала до того, как стала популярной.

В частности, у певицы было много разных работ. Одна из них была довольно сложной, что знаменитость продержалась всего три месяца. Хотя успехов в работе alyona alyona достигала, однако ей было неудобно каждый день ездить из родной Барышевки в столицу. В общем, знаменитость в свой 21 год работала в коллекторской компании.

"Это коллекторская компания, поэтому ты проходишь большое собеседование, учишь правила и законодательство, которое нельзя нарушать — угрожать убийством, например. Ты работаешь в этих рамках и дальше просто звонишь, учишься стоять на своем. За первый месяц работы я с 20-ти работников занимала седьмое место по успеху", — поделилась артистка на шоу "Тихий вечір з Оленою Кравець".

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

По словам alyona alyona, работа коллектором научила ее многому, в частности – с холодным умом реагировать на словесные перепалки.

"Эта работа учит холодным контактам, учит тебя быть другим человеком, говорить заготовленными текстами, морально давить и выбивать долги. Если меня за день сорок раз не слали на три буквы, то это был еще очень лайтовый деньок", — добавила звезда.

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