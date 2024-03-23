alyona alyona призналась, почему уехала из Киева и где она сейчас: "Никто не хочет сюда ездить"

Украинская реп-исполнительница и одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024" alyona alyona ответила, почему после проживания в Киеве переехала в другой украинский город.

Так, артистка в своем фотоблоге поделилась, что проживает в поселке в Ивано-Франковской области. По словам исполнительницы, там она проживает с парнем и часто может побыть наедине с собой и природой.

"Я довольно долго жила в Киеве, но нашла свою любовь в Ивано-Франковской области. Поэтому сейчас проживаю в прекрасном поселке Выгода. Мне здесь нравится. Меня здесь никто не может достать из медиа. Никто не хочет сюда ездить. В Киеве не живу и меня нельзя на такси привезти среди выходного и не дать мне отдохнуть. Я счастлива, что могу находиться здесь, где много природы. Я ею вдохновляюсь, провожу время наедине", - объяснила звезда.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

К слову, возвращаться к жизни в столице alyona alyona не спешит, ведь она убеждена, что там будет нагружена кучей работы, что очень истощает ее.

"Я для себя открыла Ивано-Франковск как край. Мне нравится их украинский язык, диалект, который здесь есть, и люди. В Киев возвращаться не хочу, потому что там очень много работы, которая только занимает время и не наполняет тебя", - добавила реп-исполнительница.

Напомним, недавно alyona alyona рассказывала о процедурах красоты, которые делает, и показала эффект от них.

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