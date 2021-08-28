alyona alyona призналась, сколько тратит в месяц: "Машину еще не приобрела"

На себя звезда тратит лишь 20% своей прибыли.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно попала в скандал из-за незаконной съёмки рекламы в центре Киева, рассказала, сколько в месяц тратит денег.

Звезда призналась, что из всего своего дохода на себя она может потратить только 20%, а остальные 80% продолжает инвестировать в свое дело. Об этом Алена рассказала на своей странице в Instagram.

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"На самом деле любой бизнесмен знает, что каждое дело сначала требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов, может появиться какой-то доход. И даже после этого нужно продолжать инвестировать в свое дело", — призналась знаменитость .

Алена поделилась, что больше всего денег тратит на жилье, проезд и питание. Также, она 13% своей прибыли отдает на благотворительность.

"В месяц я трачу примерно 1000-1500 долларов. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу в строительные магазины с Денисом — докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", — призналась звезда.

Также Алена рассказала, что постоянно ездит на такси, ведь на свое авто еще не заработала.

Напомним, что Денис — любимый звезды, которого она пока не афиширует. Однако СМИ рассекретили загадочного бойфренда alyona alyona. Парочку застали на Печерске. Там Алена обняла своего спутника, после чего они вместе сели в такси.

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