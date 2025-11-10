alyona alyona призналась в серьезных проблемах со здоровьем и поделилась мыслями о беременности

Алёна Алёна / © Instagram/Alyona Alyona

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая недавно рассказала об отношениях с возлюбленным, с которым они живут на два города, открыто поделилась своими планами на семью и личную жизнь.

Артистка призналась, что переехала к возлюбленного в Ивано-Франковскую область и все чаще задумывается над тем, чтобы постепенно отойти от активного творчества и посвятить себя семье. Певица рассказала, что именно чувство безопасности в отношениях с новым бойфрендом вдохновило ее на внутренние изменения:

«Я никогда не думала, что ощущение безопасности так дарит душевный покой, ради которого, возможно, и стоит пожертвовать всем. Мой возлюбленный открыл мне глаза на то, что я выбираю всех, но не себя», — объяснила alyona alyona в шоу «Тур звездами».

Алёна Алёна / © instagram.com/alyona.alyona.official

Из-за этого артистка начала заботиться о себе: бросила курить, отказалась от алкоголя, следит за питанием и физической формой. Певица отметила, что эти изменения помогают ей подготовить организм к возможной беременности.

«Я хочу немного сбросить вес, чтобы потом, когда наступит период, когда мы будем интенсивно делать детей, организм был готов. Я такая сознательная буду мамочкой, которая будет идти к беременности», — рассказала она.

Однако пока alyona alyona не торопит события. У звезды плотный график, а недавно врачи диагностировали у нее фолликулярную кисту, из-за которой пока беременность невозможна. Певица отметила, что из-за постоянного стресса страдает овуляция, поэтому на данном этапе главное — восстановить здоровье.

Напомним, недавно MELOVIN и alyona alyona впервые объединились и представили трек «не похожи». Артисты рассказали необычную историю его создания, а слушатели уже активно обсуждают результат их неожиданного творческого эксперимента.