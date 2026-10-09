alyona alyona призналась в сложностях из-за веса более чем 120 кг и от каких проблем со здоровьем страдает

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская рэперша alyona alyona честно рассказала, с какими сложностями сталкивается из-за веса более чем 120 кг и от каких проблем со здоровьем страдает.

Артистка в Instagram уверяет, что ей вполне комфортно в своем теле. Однако есть ряд сложностей, с которыми она сталкивается. В частности, исполнительнице далеко не всегда легко подобрать одежду. Кроме того, ей тяжело пройти между двумя узкими стенами. Также певица не всегда вписывается в стандарты, например — сиденья рассчитаны на людей с меньшими объемами, поэтому alyona alyona может приобрести два места, чтобы ей было комфортно и никому не мешать.

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«Как это жить человеку моих форм? Мне комфортно! Я бы сказала, сложнее подбирать одежду, это правда. Мне труднее пройти между двумя узкими стенами, трудно закинуть ногу на ногу. Это то, что мне может где-то мешать. Жить в этом теле — это не вписываться в стандарты, потому что есть какие-то стандартные места в автобусе. Например, путешествуя каким-то автобусом, я могу купить себе два места», — делится певица.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Что касается проблем со здоровьем, то alyona alyona уверяет, что у нее особо ничего не болит. Однако некоторые проблемы есть. У нее могут образовываться папилломы в складках тела, а также местами темнеет кожа из-за трения. Однако для певицы это не является чем-то критическим.

«Что некомфортно с точки зрения здоровья… У всех есть вирус папилломы человека, у полных людей в местах, где кожа соединяется с кожей, почти не дышит, туда не заходит солнце, воздух, могут образовываться папилломы. Из-за трения кожа темнеет. Если вы не загораете или не делаете процедуры, эта кожа темнеет. Я из тех, у кого особо ничего не болит», — говорит артистка.

Еще во времена работы воспитательницей alyona alyona сорвала спину. Боль бывает, но местами, и она проходит. Также у знаменитости есть растяжки, но из-за этого она не комплексует. В последнее время у артистки также начали страдать вены, но выраженного варикоза нет.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

«Ну, седалищный нерв. Я, когда работала в садике, натаскалась детей, много тяжелого, там где-то спину сорвала. Но оно проходит. У меня на теле есть растяжки с юности, но я к ним привыкла. В моем теле начали страдать вены, но это не варикоз выраженный, я просто какая-то сеточка или звездочки, их становится все больше», — признается исполнительница.

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alyona alyona также поделилась, что, конечно, хотела бы похудеть. Певица предполагает, что комфортный для нее вес был бы 80 кг. Кроме того, артистка хотела бы изменить симметрию своего тела. Однако это все сделать совсем нелегко.

«Я нравлюсь себе не вся. Но все равно есть подсознательный некий стандарт фигуры. Моя полнота — это мужской тип, я треугольная. У меня верх больше, а низ — меньше. Я бы симметрию своего тела изменила. То, что я полная, мне ок. Что касается похудения, я хотела бы весить 80 кг. К сожалению, еще с юношества мой вес набрался, и вот такой мой стандарт — 125 кг». — поделилась артистка.

Напомним, недавно alyona alyona объяснила, почему не может похудеть. Артистка рассказала, как после диет возвращались килограммы.

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