alyona alyona призвала фанов быть собой и сделала признание: "Не высмаркиваюсь, а глотаю"

Артистка подумала о том, как важно оставаться собой.

Украинская реперша alyona alyona продолжает публиковать оригинальные фотографии с глубоким смыслом и делиться мнениями на социальные темы.

Так, на этот раз знаменитость подумала о том, как важно оставаться собой. На странице в Instagram звезда разместила фотографию, где предстала в образе гламурной девочки с собачкой на руках. По мнению Алены Савраненко, нужно избавляться от убеждений времен СССР и не стесняться себя настоящего.

alyona alyona / instagram.com/alyona.alyona.official

"Большинство каждый день ходят на ту работу, которая им не нравится, одеваются по скованному дресс-коду, который им навязали крупные компании и их директора. Этот совковый режим, формат и менталитет, который тянется очень долго, просто уничтожает понятие "быть собой". Это нужно исправлять, и прежде всего начинать с себя. Когда ты один на один с собой, то ты понимаешь чего действительно хочешь — наверное, ходить по дому голышом, или надевать футболку, которую уже нужно постирать, но тебе комфортно и так. Быть собой это в первую очередь не стыдиться. Уверена, что у вас есть такая штука, которую вы делаете только наедине, потому что вам может быть за это стыдно. Например я, когда в носу много сопей, могу втянуть в себя, вместо того, чтобы высморкаться. Всегда остаюсь собой, пусть людям стыдно, главное, что мне классно", – поделилась знаменитость.

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