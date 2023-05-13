alyona alyona публично поссорилась с рэпером OTOY из-за его выступления на "Евровидении-2023"

Украинский рэпер OTOY дал новое звучание стихам легендарного поэта Тараса Шевченко во время второго полуфинала "Евровидение-2023".

На сцене в Ливерпуле исполнитель зачитал "Садок вишневый у дома..." в виде рэпа. Впрочем, не всем понравилась подобная интерпретация классики. В частности, свое недовольство выступлением выразилась рэп-исполнительница alyona alyona.

В комментариях в Сети под видео с выступлением коллеги она написала, что только недавно OTOY упрекал ее за фразу "охрана отмена", а теперь сам прибег к суржику в переработанных стихах Шевченко. Также исполнительница напомнила, что именно благодаря их совместному треку "Стержень" OTOY, записанному вместе с KALUSH, стал известен.

"Это тот, кто еще пару месяцев назад проклинал меня за "охрану отмену" в рэпе. Только ко мне рэп слушали и на рэп выступления ходили избранные а, и OTOY через "Стержень" хоть кто-то и увидел. А теперь он выше на видео трусливый" рэп", — написала alyona.

alyona alyona и OTOY публично поссорились

alyona alyona и OTOY публично поссорились

Молчать после таких заявлений рэпер тоже не стал и резко ответил на слова коллеги. Не забыл он загадать и Олега Псюка, с которым дружит alyona alyona.

"Всплыла хранительница украинских шароваров, потому что кто-то залез на поле, которое ваша тусовка по ощущениям будто запатентовала. Знаешь, я много высказывался о Псюке и его поступках, однако в большинстве случаев игнорировал вопрос о тебе, потому что понимал, что не имею претензий к тебе, как к человеку, а как к исполнительнице — ну, пох*й просто, ни холодно, ни тепло "Проклятие за охрану отмену" — ничего себе, хорошие сказки придумываешь, однако, как бы тоскливо то ни было, — я уже давно не вспоминаю Если бы ты поняла, кто писал текст, аранжировку, прописывал номер и придумал взять стихотворение Шевченко — ржала бы сама из себя, потому что гасишь людей, с которыми сама же работаешь. до слез, потому что в то время на покое у меня даже не было профиля артиста. Фанаты Калуша раньше говорили, что я его критикую, потому что завидую популярности, а они гордо молчат., – ответил OTOY.

alyona alyona и OTOY публично поссорились

Отметим, что на сцене "Евровидения-2023" OTOY выступил вместе с Марией Яремчук и Златой Дзюнькой. Они исполнили попурри из украинских песен и показали трогательный номер об Украине.

Кстати, посмотреть Евровидение-2023 можно на платформе Киевстар ТВ.

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