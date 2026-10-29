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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Alyona Alyona раскрыла, как избыточный вес помешал ей осуществить детскую мечту

Реперша призналась, что так и не удалось в детстве из-за ограничений по весу.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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alyona alyona

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица alyona alyona рассказала, как избыточный вес в детстве помешал ей прокатиться на аттракционах в луна-парках и почему теперь она боится экстремальных развлечений.

Реперша поделилась личной историей в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Оказалось, что в детстве она мечтала об обычных развлечениях, доступных многим сверстникам. Однако осуществить это желание так и не удалось. Причиной послужили ограничения по весу, установленные для посетителей аттракционов. Они изменялись в зависимости от возраста, но певица постоянно превышала допустимые показатели. В конце концов, она выросла, так и не получив желаемого опыта.

«Когда я была еще совсем малая, ограничения были до 60 кг, а я была больше. Потом – 80, а я была больше. И так до 100, но и тогда я все равно была больше. Так до юношеского возраста я ни разу не покаталась на аттракционах, а теперь я ужасно их боюсь», — призналась артистка.

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

По словам alyona alyona, из-за такого опыта она выросла человеком, который совсем не стремится к острым ощущениям. Даже самые простые аттракционы не вызывают у нее желания испытать себя на прочность. Среди всех развлечений певица выделила одно, которое не пугает ее скоростью или высотой.

Самая «крутая» карусель для исполнительницы — детский лодочка в харьковском парке развлечений, которая неторопливо качается из стороны в сторону. Именно такие спокойные развлечения ей по душе, в то время как экстремальные аттракционы остаются вне списка желаний.

Напомним, недавно alyona alyona показала фигуру в белье до операции по уменьшению желудка и записала трогательное обращение.

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