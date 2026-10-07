alyona alyona раскрыла свой постоянный вес и почему не может похудеть: "От ожирения избавиться непросто"

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

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Украинская рэперша alyona alyona честно назвала свой вес и объяснила, из-за чего не может похудеть.

Исполнительница говорит, что еще во времена средней школы весила более, чем 100 кг. Конечно, родители начали беспокоиться и забили тревогу. Они отвезли alyona alyona на осмотр к медикам. В своем Instagram звезда вспоминает, что лежала в больнице, ей приписали диету, дали рекомендации. Когда певица вернулась домой, сначала придерживалась питания. Исполнительницу в этом поддерживали родители. Однако диета долго не задерживалась в жизни артистки, она снова возвращалась к своему весу.

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«Родители поняли, что время идет, я не вытягиваюсь, не стройнею, диеты очень тяжело приходят в мою жизнь и вообще не приживаются. Они попытались отдать меня в больницу. Я приехала, лежала с детками с эндокринологическими проблемами. Мне кололи уколы, просто витаминный набор. Я была на диете, дали много разных рекомендаций. Мы приехали домой, какое-то время это продержалось, но совершенно не прижилось», — вспоминает артистка.

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alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Родители alyona alyona продолжали обращаться к специалистам. Певице подбирали диеты. Они сначала действовали, артистка даже худела. Однако вес все равно со временем возвращался. alyona alyona вспоминает, что сколько бы ни придерживалось правильного питания, но все снова становилось так, как и было до этого. В общем, постоянный вес артистки — это 122-125 кг. Певица говорит, что после всех диет всегда возвращается к этой цифре. И при этом alyona alyona так даже удобно.

«Мама садилась вместе со мной на диеты, очень старались меня поддерживать во всем. Какое-то время диета действовала, я даже похудела впервые в жизни на 20 кг. Мой самый меньший вес был в 9 классе, я весила 85 кг. Мне было сложно удерживать диету. Сколько бы я дальше в жизни ни придерживалась каких-либо диет и не пыталась изменить свой образ жизни, все равно все возвращалось. Я закончила школу с весом 122-125 кг. Я всегда возвращаюсь к этому весу», — делится певица.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

На вес alyona alyona на самом деле влияет ряд факторов. Однако об этом она пообещала впоследствии рассказать. Сейчас певица акцентировала внимание на другом. На самом деле, исполнительнице обидно, что худоба навязана обществом. Более того, по мнению артистки, это подается не как польза для здоровья, а потому это красиво, привлекательно, лучше для карьеры, отношений и так далее. Поэтому многие люди, а особенно в подростковом возрасте, пробуют разные диеты, далеко не всегда полезные. В конце концов это приводит к расстройствам пищевого поведения, из-за чего во взрослом возрасте значительно сложнее похудеть.

«Официально ожирение не называют болезнью. Однако оно возникает не просто так, и избавиться от него совсем непросто», — отметила артистка.

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Напомним, недавно alyona alyona раскрыла проблему своего веса. Тем временем супруга певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, дала ей совет.

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