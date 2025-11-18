alyona alyona раскрыла свой самый большой вес и удивила, почему не может похудеть

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша alyona alyona, которая недавно попала в ДТП, рассекретила, сколько больше всего весила и почему не может похудеть.

Исполнительница борется с лишним весом. Правда, артистка в интервью Славе Демину признается, что сейчас просто не может весить меньше, чем 110 кило. По словам alyona alyona, это связано с ее внутренними переживаниями. Артистка боится, что если вдруг будет весить меньше, то не будет такой сильной. И исполнительница понимает, что так быть не должно, поэтому сейчас прорабатывает этот момент с терапевтом.

"У меня предел 110 кило, за который я однажды ногой переступила и оно у меня обратно пошло. Не знаю, я с терапевтом над этим работаю. Организм боится, что вдруг я стану меньше, я не смогу поднять тяжелое, не смогу выдержать какой-то удар, не буду такой сильной. У моего организма есть вторичная выгода не худеть", - поделилась исполнительница.

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

alyona alyona также назвала и свой самый большой вес. Максимально певица весила 134 кило. В жизни исполнительницы так было дважды. Впервые - когда она поехала на Бали записывать альбом. Теплый климат и стресс сказался на фигуре артистки. Во второй раз знаменитость набрала так перед полномасштабным вторжением. Правда, когда уровень стресса в организме alyona alyona уменьшился, то и вес ушел.

"Самый большой вес был 134 кило. Два раза в жизни был такой вес. По мне видно было. Все могут пересмотреть мои "Дневники с Бали" 2020 года. Это пик! Я никогда такой большой не была. Я была настолько на стрессе, что у меня нервный срыв был. Я просто как шар надулась. А мы еще приехали в теплую страну, писать альбом "Галас", а я смотрю, что я отекла. Хотя там я уже прекратила есть мясо, стала есть хоть немного фруктов. А второй раз - перед полномасштабным вторжением", - говорит певица.

