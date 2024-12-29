alyona alyona рассекретила, как с бойфрендом будет по-особому встречать Новый год

Также знаменитость рассказала о своей депрессии и борьбе с ней.

Украинская рэперша alyona alyona рассказала, как с бойфрендом Владимиром будет по-особому встречать Новый год.

Исполнительница на проекте "Ближче до зірок" признается, что ей хочется побыть дома и насладиться тишиной. Поэтому от громких вечеринок знаменитость отказалась. alyona alyona встретит 2025 год в компании возлюбленного. Они приготовят себе разные блюда, пообщаются и, возможно, просмотрят какой-то праздничный фильм.

"Я люблю с ним праздновать. Он вообще не ест ни рыбы, ни мяса. Он ест веганское оливье, а я ем салат "Шуба". Мы вдвоем что-то болтаем, можем какое-то кино включить. В этом году будет так же. Мне так хочется встречать в покое, в тишине, дома", – поделилась исполнительница.

Парень alyona alyona

К слову, тишина и покой alyona alyona сейчас просто необходимы. Дело в том, что этот год в рабочем плане выдался для рэперши насыщенным. В частности, много сил было потрачено на международный музыкальный конкурс "Евровидение". Артистка взяла на себя много работы. В конце концов знаменитость переоценила силы и на фоне истощения у нее возникла депрессия. Поэтому исполнительница лечится со специалистом и не перегружает себя.

"Был какой-то период, когда я была гиперсчастлива. Потом этот период сменился на большое количество работы и у меня появилось ощущение, что у меня так много сил, что я могу работать, как белка в колесе. Но только ты возвращаешься к этому непрерывному процессу работы, силы и ресурсы твоего организма заканчиваются. Новый депрессивный эпизод сказал: "Добрый день". И я такая: "Ой, нет", — призналась артистка.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Напомним, недавно певица Оля Полякова поделилась своими планами на Новый год. Исполнительница призналась, как и с кем будет встречать праздник.

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