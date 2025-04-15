alyona alyona рассекретила, сколько тратит на жизнь в селе, и заговорила о покупке земли

alyona alyona

Реклама

Украинская реперша alyona alyona, которая в дуэте из Jerry Heil представляла Украину на “Евровидении-2024”, рассекретила, сколько денег тратит на жизнь в селе.

Еще в прошлом году исполнительница призналась, что вместе с возлюбленным проживает в Ивано-Франковской области. Артистка признается, что ей очень нравится местность. alyona alyona занимается собственным садом, выращивает растения. Более того, у певицы даже на балконе есть горшки с цветами. А вот избранник артистки Владимир отвечает за консервацию.

“По консервации у меня Володька (бойфренд — прим. ред.): грибы, вишни, огурчики, клубника. Я по клумбам. Вот мое: растения садить. Мало того, что под балконом у меня есть мой клочок земли, так еще и на самом балконе. Я уже купила кашпо засадила тюльпанами и нарциссами. Очень жду того момента, когда будет возможность приобрести себе жилье, землю и все”, — рассказала артистка на проекте "Тур звездами”.

Реклама

alyona alyona / © Instagram/Alyona Alyona

alyona alyona говорит, что на жизнь в селе тратит около двух тысяч долларов. В эту сумму входит и аренда жилья, и медицина, и автомобиль, и еда. Певица отметила, если бы жила в Киеве, то и расходы были бы больше. Исполнительница также делится, что мечтает уже о покупке собственного жилья или земли. Однако пока что у alyona alyona такой возможности нет.

“Я трачу гораздо меньше, потому что меньше куда-то езжу. Любая поездка в столице — это где-то сесть поесть, какая-то гостиница. Если брать аренду жилья, здоровье, автомобиль — это где-то две тысячи долларов в месяц. Это с питанием, с поездками и со всем”, — делится певица.

Напомним, недавно актриса Анастасия Цымбалару рассказала о своих расходах во время войны. Также артистка призналась, что приносит ей самый большой доход.