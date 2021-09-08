alyona alyona рассказала, где встретила своего любимого

Все началось с работы.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona, которая недавно переехала к бойфренду, рассказала о знакомстве с ним.

По словам Алены, они встретились во время работы. Встреча влюбленных произошла случайно на одном из мероприятий, которые организовывала команда певицы, говорится в "Звездном пути".

"Познакомились мы случайно на некоторых наших мероприятиях команды. А потом, поскольку он также ведет блогерскую, тиктокерскую деятельность, мы приглашали его в нашу команду для того, чтобы генерировать идеи для новых треков и все", — призналась артистка.

alyona alyona переехала к бойфренду / instagram.com/alyona.alyona.official

Правда, добавила Алена, знакомство состоялось в ноябре, а на кофе они встретились через несколько месяцев — в январе.

"В определенных углах он известен. Я не скажу, что это какой-то блогер-миллионник, но скажу что он меня намного моложе", — поделилась фактом об избраннике Алена.

alyona alyona с бойфрендом / instagram.com/alyona.alyona.official

Личность своего парня реперша не афиширует, только говорит, что его зовут Денис и он родом из Запорожья. По словам Алены, ее любимый не хочет быть разоблаченным, поскольку стремится получить известность своим творчеством, а не с помощью романа со звездной девушкой.

Напомним, тем не менее не так давно дотошные папарацци выяснили, кто же этот загадочный похититель сердца Алены. Говорят, что им оказался тиктокер и начинающий рэпер, известный под псевдонимом YOXDEN.

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