alyona alyona рассказала, как чуть не опоздала на самолет перед концертом: "Утро началось с приключений"

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona чуть не сорвала свой концерт в Тель-Авиве.

За несколько часов до самолета с артисткой произошел ряд приключений. Об этом alyona alyona рассказала в сторис в Instagram.

Сначала ничто и не предвещало беду, ведь вместе с командой исполнительница проснулась раньше и была готова ехать в аэропорт, однако вылет перенесли. И вот уже в такси директор артистки заметила, что забыла свои вещи, а потом и сама alyona alyona заметила, что у нее при себе нет мобильного телефона.

"Утро началось с приключений. Мы, когда проснулись в третье, потому что имели вылет раньше, но наш самолет задержался и мы остались дома. Позавтракали, собирались. Сидя в такси, моя директриса заметила, что она забыла дома рюкзак. Потом я поняла, что я забыла свой телефон и мы снова вернулись, чтобы его забрать. Хорошо, что хоть головы свои не забыли", — рассказала исполнительница.

alyona alyona / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

К счастью, команда успела забрать вещи и приехать на рейс. О курьезном случае alyona alyona рассказала уже с борта самолета в Тель-Авив.

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