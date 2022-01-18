alyona alyona рассказала печальную историю, как у ее бабушки диагностировали рак груди

Артистка призывает каждую женщину регулярно посещать маммолога.

Украинская рэп-звезда alyona alyona поделилась со своими поклонниками печальной историей.

Исполнительница рассказала о том, как у ее бабушки диагностировали рак груди. Родной человек Алены ехала на работу в электропоезде, и вдруг один мужчина случайно ударил его в грудь.

"Через некоторое время бабушка почувствовала дискомфорт в зоне груди. Она обратилась к врачу, у нее обнаружили опухоль. Бабушке пришлось лишиться одной груди", — рассказала в своем Instagram исполнительница.

С тех пор прошло 10 лет. Сейчас бабушка звезды прекрасно чувствует себя. Сама же Алена теперь регулярно посещает маммолога, тоже самое советует делать и своим фанатам.

alyona alyona в нижнем белье / instagram.com/alyona.alyona.official

"Рак может постигнуть тебя врасплох. Он не обязательно передается по наследству. Это, оказывается, очень распространенная болезнь среди женщин", — добавила рэперша.

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