alyona alyona разгневала заявлениями об уклонистах и "маминых корзиночках": рэперша объяснила свою позицию

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Реклама

Украинская рэперша alyona alyona оказалась в эпицентре бурный обсуждений после своих эмоциональных заявлений о мобилизации в Украине.

Причиной стала ее резкая реакция на сообщения мужчин, которые высказывались о мобилизации и деятельности ТЦК. Звезда в комментариях опрометчиво называла юзеров «мамиными корзиночками» и иногда использовала нецензурную брань. Из-за этого артистка оказалась под волной критики и обвинений.

Громкая дискуссия развернулась в Threads. Пользователи Сети начали обвинять исполнительницу в том, что она якобы поддерживает принудительную мобилизацию и призывает мужчин отправляться на фронт. Некоторые комментаторы пошли еще дальше и задали встречный вопрос: если певица имеет настолько категоричную позицию, то, мол, почему сама не присоединяется к армии.

Реклама

Дискуссия alyona alyona с пользователями

Среди тех, кто обратился к alyona alyona, был и мужчина, который назвал себя военным с десятилетним опытом службы. Он отметил, что артистка могла бы работать в армии медиком, оператором дронов или выполнять другие задачи. Такая реплика лишь еще больше разожгла обсуждение вокруг ситуации.

В ответ рэперша заявила, что она «не обязана» и больше пользы приносит в тылу, а впоследствии подчеркнула, что ее неправильно поняли. По словам артистки, она не призывала всех мужчин становиться военными, а комментировала конкретную ситуацию, где один из пользователей позволил себе агрессивные высказывания в отношении работников ТЦК. Позже автор того сообщения удалил свой текст, из-за чего ответ певицы остался без контекста.

alyona alyona / © instagram.com/alyona.alyona.official

Чтобы поставить точку в спорах, alyona alyona отдельно обратилась к подписчикам. Она объяснила, что негативно относится как к любым незаконным действиям, так и к агрессии между людьми. Также артистка отметила, что считает своим вкладом поддержку украинских военных через благотворительные инициативы и поездки к защитникам.

«Я не поддерживаю произвол ТЦК или противозаконные действия любых органов. Мой комментарий был ответом на грубый призыв к убийству. Автор того сообщения его сразу удалил, поэтому мои слова остались вырванными из контекста. Я просто защищала себя от оскорблений. Я никогда не призывала идти воевать. Это выбор каждого человека. Моя миссия — поддерживать тех, кто уже на фронте, и буду продолжать это делать», — пояснила исполнительница.

Реклама

Пост alyona alyona

Напомним, недавно певец EL Кравчук насмешил ссорой с подругой Могилевской и раскрыл, какой у нее характер на самом деле.

Новости партнеров