Alyona Alyona решила уйти из Instagram: "Не хочется быть токсичной"

Рэп-исполнительница Alyona Alyona сообщила поклонникам, что на время оставляет Instagram.

Артистка добавила пост, в котором написала, что хочу отдохнуть от социальных сетей и сделать эдакий детокс. Alyona Alyona утешила фанатов, что пока делает небольшую паузу и скоро планирует вернуться.

"На несколько недель я хочу удалить Instagram с телефона и не реагировать на сообщения, не сидеть в директе, не проводить какие-то часы в ТікТок, а просто создавать музыку без соцсетей. Хотелось бы, конечно, устроить такое на несколько месяцев, но это не вариант, поскольку я выбрала жизнь артиста, включающего в себя ведение блога. Но иногда хочется тишины и покоя", — написала исполнительница.

В будущем артистка планирует чаще делать такие отдыха, чтобы набираться сил и энергии для новых проектов.

"Я решила, что в год буду брать несколько пауз для себя. Возможно, в месяц для того, чтобы перевести дух, отдохнуть от соцсетей, набраться новых сил и продолжать вести диалог с подписчиками и слушателями. Я писала сообщение о токсичной производительности, оно касается и работы в социальных сетях. Не хочется быть токсичной, хочется излучать любовь и добро. Обещаю, что немного отдохну, сделаю новую музыку и приду с новыми силами разгребать директ", — отметила Alyona Alyona.

Однако после этого артистка добавила еще одну публикацию, в которой рассказала, как празднует Рождество со своими родителями. А также поделилась некоторыми сторис в Instagram.

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