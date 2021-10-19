alyona alyona с бойфрендом сиганула в романтический отпуск в Финляндию

Пара наслаждается отдыхом в уютном регионе Иити.

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona пока официально не подтверждала свои отношения с тик-токером Денисом, более известным под псевдонимом YOXDEN.

Однако парочку не раз видели вместе на светских мероприятиях, и сам YOXDEN во время одного из недавних интервью не стал отрицать, что имеет отношения с звездой. На этот раз доказательством того, что знаменитости таки вместе, выступили их сторис.

И Алена, и Денис отдельно сообщили, что поехали наконец-то в отпуск и теперь оба находятся в Финляндии. Позже YOXDEN показал, какой вид открывается из его домика — лес и река, а также стол и стулья на берегу.

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

instagram.com/yoxden

"Ну что, разбойники, ура! Я уже приехал в Финляндию. Смотрите, какой здесь видок, река. Только холодно немножко, так сейчас пошел и искупался, а так пошел и лягу спать", — говорит в видео Денис.

Позже в сторис о своем приезде в Финляндию рассказала и Алена. И на видео показала тот же вид и те же стулья со столом.

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

instagram.com/alyona.alyona.official

"Всем привет. Сегодня я была целую божью ночь в пути, сразу после "Танцев со звездами" в аэропорт поехала и наконец-то я приехала в отпуск в маленький городок в Финляндии под Хельсинки. Буду жить здесь несколько дней и отдыхать", — рассказала Алена.

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