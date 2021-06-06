alyona alyona с кучей золотых цепочек во рту откровенно подумала о коррупции

Артистка продолжает поднимать важные темы.

Украинская реперша alyona alyona продолжает привлекать внимание к важным социальным темам.

Так, на этот раз знаменитость подумала о коррупции. На странице в Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором предстала с кучей золотых цепочек во рту.

instagram.com/alyona.alyona.official

"Когда деньги и власть поглощают людей — я слышу шум. Хоть раз в жизни каждый из нас встречался с коррупцией. Начиная со школ и университетов, где нелучшие люди зарабатывают на детях, манипулируя их будущей жизнью. И заканчивая государственными администрациями, где долгие годы сидят "депутаты" и делают кэш, не краснея. Иногда кажется, что ложь + нездоровая жажда богатства заложены в наши ДНК и мы ничего с этим не можем сделать. Кажется, что остается только плыть по течению социального неравенства. Но иногда, когда обстоятельства жмут, даже самые "святые" люди прибегают к взяточничеству, считая свою ситуацию особой и безвыходной", — написала звезда.

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Алена Савраненко убеждена, что многое зависит от людей, и они должны иметь силу и характер, чтобы начинать с себя и учить детей тому, что деньги обманом не заработаешь.

Фанаты откликнулись на сообщение в комментариях. Так, пользователи призналась, что довольно часто сталкивались со взяточничеством и не только в Украине.

Напомним, ранее alyona alyona подумала об участии в "Евровидении-2022". Фаны реперши очень просят кумира принять участие в нацотборе.

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